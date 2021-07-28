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نهال عنبر عن فترة الطفولة: مرضي منعني من الانتظام في الدراسة
الأربعاء 28/يوليو/2021 - 11:32 م
منار داود
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كشفت الفنانة نهال عنبر سبب غيابها المتكرر عن المدرسة في مرحلة الطفولة، موضحة أن مرضها منعها من الانتظام في الحضور في السنوات الأولى من التعليم.
أوضحت "نهال" خلال حلقة الأربعاء، من برنامج "راجل و2 ستات"، الذي تقدمه بمشاركة هيدي كرم وشريهان أبو الحسن، على قناة ON، أن حرارتها كانت تصل لـ 40 في أغلب الأوقات، وذلك بسبب التهابات اللوزتين، مما كان يمنعها من الذهاب للمدرسة، وبالتالي استمرت على هذه الحال حتى أجرت عملية لإزالتها في سن 13 عاما.
تابعت أنها بعدما استعادت صحتها وجدت أنها غير معتادة على الانتظام في الذهاب للمدرسة، فكانت تختلق حججا للغياب لكن والدتها كانت تكشف تلك الحيل، موضحة أنها شربت مياه ساخنة ذات مرة قبل استخدام ترمومتر الحرارة، لكن والدتها طلبت منها.الانتظار ثم قياسها مرة أخرى، فلما وجدتها غير مريضة جعلتها تذهب للمدرسة ولا تتمارض
أوضحت "نهال" خلال حلقة الأربعاء، من برنامج "راجل و2 ستات"، الذي تقدمه بمشاركة هيدي كرم وشريهان أبو الحسن، على قناة ON، أن حرارتها كانت تصل لـ 40 في أغلب الأوقات، وذلك بسبب التهابات اللوزتين، مما كان يمنعها من الذهاب للمدرسة، وبالتالي استمرت على هذه الحال حتى أجرت عملية لإزالتها في سن 13 عاما.
تابعت أنها بعدما استعادت صحتها وجدت أنها غير معتادة على الانتظام في الذهاب للمدرسة، فكانت تختلق حججا للغياب لكن والدتها كانت تكشف تلك الحيل، موضحة أنها شربت مياه ساخنة ذات مرة قبل استخدام ترمومتر الحرارة، لكن والدتها طلبت منها.الانتظار ثم قياسها مرة أخرى، فلما وجدتها غير مريضة جعلتها تذهب للمدرسة ولا تتمارض
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