نهال عنبر عن فترة الطفولة: مرضي منعني من الانتظام في الدراسة

كشفت الفنانة نهال عنبر سبب غيابها المتكرر عن المدرسة في مرحلة الطفولة، موضحة أن مرضها منعها من الانتظام في الحضور في السنوات الأولى من التعليم.



أوضحت "نهال" خلال حلقة الأربعاء، من برنامج "راجل و2 ستات"، الذي تقدمه بمشاركة هيدي كرم وشريهان أبو الحسن، على قناة ON، أن حرارتها كانت تصل لـ 40 في أغلب الأوقات، وذلك بسبب التهابات اللوزتين، مما كان يمنعها من الذهاب للمدرسة، وبالتالي استمرت على هذه الحال حتى أجرت عملية لإزالتها في سن 13 عاما.



تابعت أنها بعدما استعادت صحتها وجدت أنها غير معتادة على الانتظام في الذهاب للمدرسة، فكانت تختلق حججا للغياب لكن والدتها كانت تكشف تلك الحيل، موضحة أنها شربت مياه ساخنة ذات مرة قبل استخدام ترمومتر الحرارة، لكن والدتها طلبت منها.الانتظار ثم قياسها مرة أخرى، فلما وجدتها غير مريضة جعلتها تذهب للمدرسة ولا تتمارض