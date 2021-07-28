عاجل - فلورنتينو بيريز يتخذ قرارًا ناريًا في ريال مدريد.. وعرض 7 لاعبين للبيع





ووفقًا لموقع "دون بالون"، بأن بيريز قرر بيع أي لاعب داخل ريال مدريد حال وصول عرض مناسب للنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وأشارت إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية أنّ بيريز لا يمانع بيع أي لاعب من ريال مدريد خلال الصيف الجاري في حال تلقي العرض المناسب.





وأوضحت أنّ هدف بيريز من ذلك هو جمع المزيد من الأموال للتعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.





وذكر الموقع الإسباني، أن بيريز قرر عرض كل من ماريانو دياز وداني سيبايوس وخيسوس فاييخو وكذلك تاكيفوسا كوبو خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بالإضافة مارتين أوديجارد الذي لا يرى مستقبله في ريال مدريد، وكذلك أسينسيو الذي حدد بيريز سعره بـ30 مليون يورو وهناك محاولات أخرى للتخلي عن لوكا يوفيتش.





كشفت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن اتخاذ فلورنتيو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني قرار هام وعاجل داخل النادي الملكي.