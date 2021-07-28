عاجل - آخر تطورات صفقة الأهلي من الدوري الإنجليزي

يكثف مسؤولو النادي الأهلي مفاوضاتهم مع بيرسي تاو لاعب فريق برايتون الانجليزي بشأن الانضمام للقلعة الحمراء في خلال فترة الانتقالات الصيفية.





وقال مصدر مسؤول بالأهلي في تصريحات خاصة لـ " الفجر الرياضي " ، أن إدارة الفريق الانجليزي لا تمانع من بيع اللاعب للأهلي خلال الميركاتو المقبل بشرط أن لا تقل قيمة العرض عن مليون ونصف المليون دولار.





وأضاف، أن اللاعب وافق على الانضمام للأهلي لكن سبب تعثر الصفقة في الوقت الحالي هو الراتب السنوي الذي حدده اللاعب بقيمة مليون و200 ألف دولار في الموسم الواحد وهذا لا يتناسب مع قدرات اللاعب حسب رؤية إدارة الكرة بالقلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي.





ومن المنتظر أن يحسم الأهلي باقي ملف صفقاته الصيفية خلال الأيام القادمة في جلسة بين موسيماني ولجنة التخطيط ورئيس النادي.



