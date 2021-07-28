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ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة الأهلي وأسوان

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 10:35 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 61 نقطة بينما يلعب الفريق خلال الفترة المقبلة مباراته المؤجلة أمام غزل المحلة.

بينما يلعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مبارياته المؤجلة خلال الفترة الحالية وكان قد حقق الفوز على الانتاج الحربي بثلاث أهداف مقابل هدفين الجولة الماضية.

ترتيب الدوري المصري

الزمالك 61 نقطة
الأهلي 55 نقطة
المصري 43 نقطة
بيراميدز 41 نقطة
الاتحاد السكندري 41 نقطة
سموحة 40 نقطة
إنبي 38 نقطة
طلائع الجيش 37 نقطة
مصر المقاصة 37 نقطة
الجونة 36 نقطة
سيراميكا كليوباترا 33 نقطة
الإسماعيلي 32 نقطة
غزل المحلة 32 نقطة
المقاولون 29 نقطة
البنك الأهلي 27 نقطة
أسوان 25 نقطة
وادي دجلة 23 نقطة
الإنتاج الحربي 19 نقطة

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