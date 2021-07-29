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في حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس".. صلاح عبد الله يكشف أسرار حياته المهنية

الخميس 29/يوليو/2021 - 12:39 ص
بوابة الفجر
منار داود
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تعرض قناة الحياة في العاشرة مساء الجمعة والسبت اعادة لحلقة النجم الكبير صلاح عبد الله ببرنامج "واحد من الناس".

وتتناول الحلقة أسرار وكواليس خاصة من حياته، ويتحدث خلالها صلاح عبد الله عن بدايته الفنية والمحطات الهامة في حياته وعلاقته بأسرته وأحلامه ومشاريعه المستقبلية، كما يتحدث عن سر بكاؤه أثناء زواج بناته، وأجمل قصائد الشعر الذى كتبها لوالدته، ويتطرق الحديث عن سبب منع بناته من دخول مجال التمثيل.

ويذاع برنامج واحد من الناس على جزئين الجمعة والسبت في العاشرة مساءً على شاشة الحياة.

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