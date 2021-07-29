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في حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس".. صلاح عبد الله يكشف أسرار حياته المهنية
الخميس 29/يوليو/2021 - 12:39 ص
منار داود
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تعرض قناة الحياة في العاشرة مساء الجمعة والسبت اعادة لحلقة النجم الكبير صلاح عبد الله ببرنامج "واحد من الناس".
وتتناول الحلقة أسرار وكواليس خاصة من حياته، ويتحدث خلالها صلاح عبد الله عن بدايته الفنية والمحطات الهامة في حياته وعلاقته بأسرته وأحلامه ومشاريعه المستقبلية، كما يتحدث عن سر بكاؤه أثناء زواج بناته، وأجمل قصائد الشعر الذى كتبها لوالدته، ويتطرق الحديث عن سبب منع بناته من دخول مجال التمثيل.
ويذاع برنامج واحد من الناس على جزئين الجمعة والسبت في العاشرة مساءً على شاشة الحياة.
وتتناول الحلقة أسرار وكواليس خاصة من حياته، ويتحدث خلالها صلاح عبد الله عن بدايته الفنية والمحطات الهامة في حياته وعلاقته بأسرته وأحلامه ومشاريعه المستقبلية، كما يتحدث عن سر بكاؤه أثناء زواج بناته، وأجمل قصائد الشعر الذى كتبها لوالدته، ويتطرق الحديث عن سبب منع بناته من دخول مجال التمثيل.
ويذاع برنامج واحد من الناس على جزئين الجمعة والسبت في العاشرة مساءً على شاشة الحياة.
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