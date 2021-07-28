الرئيس التونسي: لدي قائمة بأسماء 460 شخص متورطون في نهب المال العام

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه لا مجال للمضاربة أو الاحتكار أو استغلال الأزمة في البلاد، مشيرًا إلى أن البعض حاول يوم أمس إتلاف الوثائق المتعلقة بالأموال المنهوبة.





وأضاف الرئيس التونسي خلال كلمة له، إن هذه التدابير الاستثنائية فرضها الواجب، لدي قائمة بأسماء الذين سطوا على الأموال المنهوبة، مؤكدًا أن هناك 460 شخصا متورطون في نهب المال العام.





وأصدر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، أمس الإثنين، أمرا رئاسيا قرّر من خلاله إعفاء كل من وزراء الدفاع والداخلية والعدل من مناصبهم، وتجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، بالإضافة إلى إعفاء رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، ووزير الدفاع الوطني، ووزيرة العدل بالنيابة، كما تقرّر أن يتولى المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها، فيما أعلن إقاله حكومة هشام المشيشي وتجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، في خطوة قال إنها ضرورية من أجل إنقاذ تونس.



