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الرئيس التونسي: لدي قائمة بأسماء 460 شخص متورطون في نهب المال العام

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 10:39 م
بوابة الفجر
وكالات
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 قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه لا مجال للمضاربة أو الاحتكار أو استغلال الأزمة في البلاد، مشيرًا إلى أن البعض حاول يوم أمس إتلاف الوثائق المتعلقة بالأموال المنهوبة.

وأضاف الرئيس التونسي خلال كلمة له، إن هذه التدابير الاستثنائية فرضها الواجب، لدي قائمة بأسماء الذين سطوا على الأموال المنهوبة، مؤكدًا أن هناك 460 شخصا متورطون في نهب المال العام.

وأصدر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، أمس الإثنين، أمرا رئاسيا قرّر من خلاله إعفاء كل من وزراء الدفاع والداخلية والعدل من مناصبهم، وتجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، بالإضافة إلى إعفاء رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، ووزير الدفاع الوطني، ووزيرة العدل بالنيابة، كما تقرّر أن يتولى المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها، فيما أعلن إقاله حكومة هشام المشيشي وتجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، في خطوة قال إنها ضرورية من أجل إنقاذ تونس.

وأصدر سعيّد قرارًا بتعطل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ليومين،  فيما عدا قطاعي الأمن الداخلي والعسكريين بداية من اليوم الثلاثاء، كذلك حظر تجول المواطنين من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا لمدة شهر بداية من أمس الإثنين حتى 27 أغسطس، باستثناء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي.

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