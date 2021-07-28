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واردات الهند من النفط في يونيو عند أدنى مستوى في 8 أشهر

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات حكومية الأربعاء 28 يوليو، أن واردات الهند من النفط الخام في يونيو حزيران انخفضت إلى أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر مع تقليص شركات التكرير الكميات المعالجة في ظل موجة ثانية قوية من فيروس كورونا.

وأظهرت البيانات المنشورة على موقع خلية التخطيط والتحليل البترولي أن واردات النفط الخام في يونيو حزيران ارتفعت 16.3% على أساس سنوي، لكنها تراجعت 7.8 في المئة عن مايو.

وقال المحلل في ريفينيتيف إحسان الحق "خفضت شركات التكرير التشغيل بعد زيادة حالات فيروس كورونا في أبريل ومايو، الأمر الذي ربما ساهم في تراجع الواردات".

وأضاف أن برنامج التطعيم في الهند هو العامل الرئيسي بالنسبة للطلب المستقبلي.

ومضى يقول "إذا لم نشهد موجة أخرى، فسينتعش الطلب بشدة في الربع الرابع من هذا العام".

وبلغ مجمل الإصابات بفيروس كورونا في الهند 31.48 مليون تحتل بها المركز الثاني عالميا خلف الولايات المتحدة.

وزادت واردات المنتجات النفطية في يونيو حزيران 11% عن الشهر السابق إلى 3.51 مليون طن، بينما تراجعت صادرات المنتجات المكررة بنحو 4% إلى 5.51 مليون طن.

وانخفضت شحنات الديزل 3.8% عن الشهر السابق، بينما هبطت صادرات البنزين 14%.

والهند هي ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، وتصدر الوقود المكرر لأن لديها طاقة تكرير فائضة.

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