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وزير الشباب والرياضة: صناعة البطل الأولمبي تتكلف 4 ملايين دولار

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 10:45 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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علق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على صعود المنتخب الأولمبي للدور ربع النهائي، قائلًا: "نبارك للمنتخب الأولمبي بعد صعوده للدور ربع النهائي، والوزارة تقدم كل الدعم للرياضة المصرية".

وتابع "صبحي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر،: "بدأنا الإعداد لأولمبياد طوكيو منذ يناير 2019، وتوقعنا الفوز بميدالية في التايكوندو، وأتوقع المنافسة على ميداليات في الكاراتيه والمصارعة والفروسية، وجاهزون بخطة ومشروع كامل للاستعداد للأولمبياد المقبلة".

وأشار إلى أن صناعة البطل الأولمبي تتكلف 4 ملايين دولار كمتوسط عالمي، متابعًا: "نسير بمنظومة علمية لإعداد اللاعبين في الألعاب المختلفة بالأولمبياد".

وأضاف: "وفرنا لهداية ملاك كل الإمكانيات وتجهي مواجهات مع لاعبين عالميين، وتعيين مدير فني إسباني لها في فترة من الفترات"، متابعًا: "نتوقع الفوز بـ5 ميداليات في أولمبياد طوكيو".

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