اكتسح إنتر ميلان حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم في الموسم الماضي، فريق كروتوني، 6-0 اليوم الأربعاء في المباراة الودية التي جرت بينهما في إطار استعداداتهما لانطلاق الموسم الجديد.



وافتتح الأوروغواياني مارتن ساتريانو التسجيل لإنتر مبكراً في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف فيديريكو ديماركو، والتركي هاكن تشالهان أوغلو، الوافد الجديد للفريق من الجار اللدود ميلان، الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 22 و27 على الترتيب.



وأحرز أندريا بينامونتي الهدف الرابع لإنتر في الدقيقة 56، وتكفل ستيفانو سينسي ومارسيلو بروزوفيتش بتسجيل الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 58 و64 على الترتيب.



ويفتتح إنتر مسيرته في الموسم الجديد بالدوري الإيطالي بمواجهة ضيفه جنوى في 21 أغسطس (آب) المقبل.