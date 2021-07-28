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قيس سعيد يطالب التجار بتخفيض الأسعار
الأربعاء 28/يوليو/2021 - 10:42 م
مروى الجلاصي
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طالب رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، كلا من تجار الجملة والتفصيل وهياكل التوزيع، بمواصلة التحلي بالحسّ الوطني الثابت في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها تونس.
وقد دعاهم إلى القيام بواجبهم المقدس تجاه الوطن، عبر المبادرة بالتخفيض في الأسعار والإبتعاد عن كلّ مظاهر المضاربة والإحتكار.
ويذكر، أن سعيد قام باستقبال سمير ماجول رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، مساء اليوم الإربعاء 28 جويلية 2021 بقصر قرطاج.
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