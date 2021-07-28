صعد أيندهوفن الهولندي للدور التمهيدي الثالث لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه 2-1 على مضيفه غلطة سراي التركي اليوم الأربعاء في إياب الدور التمهيدي الثاني للمسابقة القارية.



وجاء تأهل أيندهوفن عن جدارة واستحقاق، بعدما كرر تفوقه على منافسه التركي، بعدما تغلب عليه 5-1 في مباراة الذهاب، التي جرت بهولندا الأسبوع الماضي، ليفوز 7-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.



وتأهل أولمبياكوس اليوناني للدور التمهيدي الثالث أيضا، عقب فوزه 1-0 على مضيفه نيفتشي باكو بطل أذبيجان في وقت سابق اليوم.



وبلغ شيريف تيراسبول المولدوفي الدور ذاته، إثر تغلبه 3-1 على ضيفه ألاشكيرت الأرميني، بعدما سبق له الفوز 1-0 على منافسه ذهاباً.



كما تأهل لودوجوريتس رازجراد البلغاري إلى نفس الدور، بفوزه 3-1 على ضيفه مورا السلوفيني، مستفيدا من تعادلهما بدون أهداف في لقاء الذهاب.



ولحق كلوج الروماني بركب المتأهلين، بفضل انتصاره 2-0 على لينكولن ريد اميس من جبل طارق، حيث سبق للفريق الروماني الفوز 2-1 على ملعب منافسه في مباراة الذهاب.



وواصل يونغ بويز السويسري مشواره في البطولة، بعدما حقق فوزاً مثيراً 3-2 على ضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، علما بأن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبي.