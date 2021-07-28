الأنبا باسيليوس يستقبل الآباء المطارنة

أعلن المكتب الإعلامي لإيبارشية المنيا، أن صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، استقبل اليوم، أصحاب النيافة الأنبا يوسف أبو الخير، والأنبا توماس عدلي، والأنبا توما حبيب، وذلك بمقر مطرانية الأقباط الكاثوليك المنيا.



يأتي ذلك في إطار المشاركة في القداس الاحتفالي، بمناسبة منح الدرجة القمصية للأب أنطونيوس نان، والمقرر لها غدا الخميس.

