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"البروي" حكمدارًا و"بهاء" للحماية المدنية.. ننشر تنقلات أمن الجيزة

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 10:49 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2021، وشملت الحركة تغييرات عدة بالمنصب القيادية بقطاع أمن الجيزة.

وشملت الحركة تولي اللواء خالد البروي منصب الحكمدار، واللواء محمد نصر مديرًا للإدارة العامة لمرور الجيزة، واللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة.

وتضمنت الحركة تولي اللواء محمد عبد التواب مديرا لأمن المنيا بعدما كان يشغل مدير مباحث الجيزة، تصعيد اللواء مدحت فارس مديرًا لمباحث الجيزة، تولي اللواء عاصم أبو الخير، نائبا له، واللواء علاء فتحي مديرًا للمباحث الجنائية بالجيزة.

وجاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للإستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

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