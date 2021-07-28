تعرف على جدول ترتيب الميداليات حتي الآن في أولمبياد طوكيو

تتصدر اليابان جدول ترتيب الميدراليات في أولمبياد طوكيو 2020، وذلك بعد انتهاء منافسات اليوم الأربعاء، وتأتي الصين في المركز الثاني والولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثلث.





وفيما ما يلي جدول الميداليات في أولمبياد طوكيو 2020 حتي الآن:-





الدولة| ذهبية| فضية| برونزية| المجموع|





1- اليابان 13 4 5 22

2- الصين 12 6 9 27

3- أمريكا 11 11 9 31

4- اللجنة الروسية 7 10 6 23

5- أستراليا 6 1 9 16

6- بريطانيا 5 6 5 16

7- كوريا الجنوبية 4 2 5 11

8- ألمانيا 3 2 5 10

9- فرنسا 3 2 3 8

10- هولندا 2 6 3 11

11- كندا 2 3 4 9

12- المجر 2 1 2 5

13- سلوفينيا 2 1 1 4

14- كوسوفو 2 0 0 2

15- إيطاليا 1 6 8 15

16- سويسرا 1 3 2 6

17- تايوان 1 2 3 6

18- البرازيل 1 2 2 5

19- جورجيا 1 2 0 3

19- رومانيا 1 2 0 3

21- صربيا 1 1 2 4

22- النمسا 1 1 1 3

23- هونغ كونغ 1 1 0 2

23- تونس 1 1 0 2

25- كرواتيا 1 0 1 2

25- إستونيا 1 0 1 2

25- أوزبكستان 1 0 1 2

28- برمودا 1 0 0 1

28- الإكوادور 1 0 0 1

28- فيجي 1 0 0 1

28- إيران 1 0 0 1

28- لاتفيا 1 0 0 1

28- النرويج 1 0 0 1

28- الفلبين 1 0 0 1

28- تايلاند 1 0 0 1

36- إسبانيا 0 2 1 3

36- نيوزيلندا 0 2 1 3

38- جنوب افريقيا 0 2 0 2

39- اندونيسيا 0 1 2 3

39- منغوليا 0 1 2 3

41- بلجيكا 0 1 1 2

41- التشيك 0 1 1 2

43- بلغاريا 0 1 0 1

43- كولومبيا 0 1 0 1

43- الدنمرك 0 1 0 1

43- الهند 0 1 0 1

43- الأردن 0 1 0 1

43- مقدونيا 0 1 0 1

43- بولندا 0 1 0 1

43- تركمانستان 0 1 0 1

43- فنزويلا 0 1 0 1

52- قازاخستان 0 0 3 3

52- أوكرانيا 0 0 3 3

54- مصر 0 0 2 2

54- المكسيك 0 0 2 2

54- تركيا 0 0 2 2

57- الأرجنتين 0 0 1 1

57- ساحل العاج 0 0 1 1

57- كوبا 0 0 1 1

57- أيرلندا 0 0 1 1

57- إسرائيل 0 0 1 1

57- الكويت 0 0 1 1



