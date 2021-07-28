Advertisements

تعرف على جدول ترتيب الميداليات حتي الآن في أولمبياد طوكيو

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 10:50 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
تتصدر اليابان جدول ترتيب الميدراليات في أولمبياد طوكيو 2020، وذلك بعد انتهاء منافسات اليوم الأربعاء، وتأتي الصين في المركز الثاني والولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثلث.

وفيما ما يلي جدول الميداليات في أولمبياد طوكيو 2020 حتي الآن:-

الدولة| ذهبية| فضية| برونزية| المجموع|

1- اليابان 13 4 5 22
2- الصين 12 6 9 27
3- أمريكا 11 11 9 31
4- اللجنة الروسية 7 10 6 23
5- أستراليا 6 1 9 16
6- بريطانيا 5 6 5 16
7- كوريا الجنوبية 4 2 5 11
8- ألمانيا 3 2 5 10
9- فرنسا 3 2 3 8
10- هولندا 2 6 3 11
11- كندا 2 3 4 9
12- المجر 2 1 2 5
13- سلوفينيا 2 1 1 4
14- كوسوفو 2 0 0 2
15- إيطاليا 1 6 8 15
16- سويسرا 1 3 2 6
17- تايوان 1 2 3 6
18- البرازيل 1 2 2 5
19- جورجيا 1 2 0 3
19- رومانيا 1 2 0 3
21- صربيا 1 1 2 4
22- النمسا 1 1 1 3
23- هونغ كونغ 1 1 0 2
23- تونس 1 1 0 2
25- كرواتيا 1 0 1 2
25- إستونيا 1 0 1 2
25- أوزبكستان 1 0 1 2
28- برمودا 1 0 0 1
28- الإكوادور 1 0 0 1
28- فيجي 1 0 0 1
28- إيران 1 0 0 1
28- لاتفيا 1 0 0 1
28- النرويج 1 0 0 1
28- الفلبين 1 0 0 1
28- تايلاند 1 0 0 1
36- إسبانيا 0 2 1 3
36- نيوزيلندا 0 2 1 3
38- جنوب افريقيا 0 2 0 2
39- اندونيسيا 0 1 2 3
39- منغوليا 0 1 2 3
41- بلجيكا 0 1 1 2
41- التشيك 0 1 1 2
43- بلغاريا 0 1 0 1
43- كولومبيا 0 1 0 1
43- الدنمرك 0 1 0 1
43- الهند 0 1 0 1
43- الأردن 0 1 0 1
43- مقدونيا 0 1 0 1
43- بولندا 0 1 0 1
43- تركمانستان 0 1 0 1
43- فنزويلا 0 1 0 1
52- قازاخستان 0 0 3 3
52- أوكرانيا 0 0 3 3
54- مصر 0 0 2 2
54- المكسيك 0 0 2 2
54- تركيا 0 0 2 2
57- الأرجنتين 0 0 1 1
57- ساحل العاج 0 0 1 1
57- كوبا 0 0 1 1
57- أيرلندا 0 0 1 1
57- إسرائيل 0 0 1 1
57- الكويت 0 0 1 1

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر طوكيو اولمبياد طوكيو 2021 اليابان الصين الاولمبي أمريكا

أخبار تهمك

رسميا.. حركة ترقیات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- أول تعليق من شوقي غريب بعد الفوز على أستراليا والتأهل لربع نهائي الأولمبياد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. كارتيرون يقرر استبعاد نجم الزمالك لنهاية الموسم

منذ ساعة و 17 دقيقة

قرار جديد من رئيس الوزراء بشأن أراضي البناء

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - فلورنتينو بيريز يتخذ قرارًا ناريًا في ريال مدريد.. وعرض 7 لاعبين للبيع

منذ أقل من ساعة

قرار عاجل بشأن تأجيل الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابة كارثية تضرب نجم الأهلي السابق

منذ ساعتين و 26 دقيقة

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي ضد أسوان

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل - آخر تطورات صفقة الأهلي من الدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعة

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية الموسم المقبل

منذ ساعتين و 30 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل| هولندا تصطدم بألمانيا.. وإسبانيا تتحدى السويد في تصفيات يورو 2020

القرعة الكاملة لتصفيات أمم أوروبا "يورو 2020"

بترتيب المراكز.. كل المصوتين لاختيار محمد صلاح في جائزة الأفضل بالعالم

تصفيات يورو 2020.. ترتيب المجموعات بعد مباريات اليوم

ختام منافسات النسخة الثامنة من بطولة الفجيرة الدولية للتايكوندو

مجموعات من العيار الثقبل.. نتائج قرعة دوري الأمم الأوروبية 2020

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:54 م

عاجل.. إصابة كارثية تضرب نجم الأهلي السابق

عاجل.. كارتيرون يقرر استبعاد نجم الزمالك لنهاية الموسم

10:03 م

عاجل - فلورنتينو بيريز يتخذ قرارًا ناريًا في ريال مدريد.. وعرض 7 لاعبين للبيع

10:31 م

عاجل - آخر تطورات صفقة الأهلي من الدوري الإنجليزي

10:32 م

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي ضد أسوان

08:30 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان