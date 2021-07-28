أسامة الأزهري يفتح النار على "القتلة" من الزوجات والأزواج

علق الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، على انتشار ظواهر قتل الأزواج لأزواجهن والعكس خلال الفترة الأخيرة وكان أخيرها جريمة قتيل طوخ على يد زوجته التي انتشرت بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال "الأزهري" في حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء إن هذه المشاكل والظواهر هي غريبة على المجتمع المصري، وسببها غياب البنية الأخلاقية للأبناء منذ الصغر.



وأضاف "الأب الآن أصبح ليس لديه أي طاقة علشان يتكلم مع الابن، مبقاش فيه صناعة للبنية الأخلاقية، والأب الآن أصبح يعمل أكثر من عمل وكذلك الأم التي تعود من العمل لتلبية احتياجات المنزل، وأصبح لا يقدم أي محتوى من قبل الأب والأم للأبناء".



وتابع متعجبًا "كيف تحولت المودة والرحمة إلى القتل ووضع السم بعد أن اختزلت بنية التكوين الأخلاقي ولم تعد موجودة، وأخشى أن تكون هذه الظواهر بداية سلسلة قادمة من الكوارث التي سسفر عنها هذه البنية المتخللة لتكوين الإنسان ولاسيما في ظل غياب دور رجل الدين وقلة تفاعله الاجتماعي مع المواطنين".

