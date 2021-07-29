روبي تكشف عن موعد طرح أحدث أغانيها "أبوك وأمك"

أعلنت المطربة روبي عبر مقطع فيديو شاركته على موقع تبادل الصور والفيدوهات "إنستجرام" عن موعد طرح أغنيتها الجديده "أمك وأبوك" يوم الأثنين أغسطس القادم.





علقت روبي على مقطع الفيديو قائله: " استنو أغنيتي الجديدة "أمك وأبوك" كامله على قناتي اليوتيوب يوم 2 أغسطس الجاي".









والجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانه روبي "قلبي بلاستيك" وهي من كلمات وألحان محمد يحي، توزيع جيزو، مكساج ومستر ماهر صلاح.