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روبي تكشف عن موعد طرح أحدث أغانيها "أبوك وأمك"
الخميس 29/يوليو/2021 - 12:50 ص
أروي حمدي
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أعلنت المطربة روبي عبر مقطع فيديو شاركته على موقع تبادل الصور والفيدوهات "إنستجرام" عن موعد طرح أغنيتها الجديده "أمك وأبوك" يوم الأثنين أغسطس القادم.
علقت روبي على مقطع الفيديو قائله: " استنو أغنيتي الجديدة "أمك وأبوك" كامله على قناتي اليوتيوب يوم 2 أغسطس الجاي".
والجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانه روبي "قلبي بلاستيك" وهي من كلمات وألحان محمد يحي، توزيع جيزو، مكساج ومستر ماهر صلاح.
علقت روبي على مقطع الفيديو قائله: " استنو أغنيتي الجديدة "أمك وأبوك" كامله على قناتي اليوتيوب يوم 2 أغسطس الجاي".
والجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانه روبي "قلبي بلاستيك" وهي من كلمات وألحان محمد يحي، توزيع جيزو، مكساج ومستر ماهر صلاح.
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