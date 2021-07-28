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سعيد: "أمر رئاسي يقضي بتخصيص الأموال المنهوبة لفائدة الجهات المحرومة"

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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كشف رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد اليوم، عن أنه بناء على أمر رئاسي سيصدر لاحقا، ستخصص الأموال المنهوبة التي سيقع استرجاعها لفائدة الجهات المحرومة.


وقد أوضح أن استفادة الجهات المحرومة بهاته الأموال، سيكون وفق ترتيب تنازلي لها، مع كل من يجنح للصلح من رجال الأعمال المعنيين.


كما شدد رئيس الدولة على ضرورة استرداد الأموال العمومية المنهوبة من الفاسدين بناء على تقرير اللجنة الوطنية لتقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد،  مجدّدا تأكيده على احترامه لرجال الأعمال الشرفاء.


ويذكر بأن هذا الخطاب الذي جاء على لسان قيس سعيد، كان خلال استقباله لسمير ماجول رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، اليوم الإربعاء 28 جويلية 2021 بقصر قرطاج.

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