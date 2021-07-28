ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي وأسوان

يتصدر أحمد ياسر ريان ومحمد شريف جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز خلال الفترة الحالية برصيد 15 هدف لكل منهما.





ويتنافس الزمالك متصدر جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز مع الأهلي الذي يخوض مؤجلاته خلال الفترة الحالية على لقب المسابقة.





ترتيب هدافي الدوري المصري:-





1- أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا 15 هدفا.

2- محمد شريف لاعب الأهلي 15 هدفا.

3- أشرف بن شرقي لاعب الزمالك 12 هدفا.

4- أحمد سمير لاعب طلائع الجيش 11 هدفا.

5- عمر كمال عبدالواحد لاعب المصري 11 هدفا.

6- رامي صبري لاعب إنبي 10 أهداف.

7- مصطفى فتحي لاعب سموحة 10 أهداف.

8- عمرو جمال لاعب طلائع الجيش 10 أهداف.

9- يوسف أوباما لاعب الزمالك 9 أهداف.

10- أحمد علي لاعب البنك الأهلي 9 أهداف



