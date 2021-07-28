أعلن كريستال بالاس المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء، تعاقده مع المدافع الدولي الدنماركي يواكيم أندرسن قادماً من أولمبيك ليون الفرنسي لمدة خمسة أعوام.



وقضى أندرسن (25 عاماً) الموسم الماضي على سبيل الإعارة في فولهام وقاد الفريق الذي هبط للدرجة الثانية في 30 مباراة بالدوري الممتاز من البداية، وكان ضمن تشكيلة الدنمارك التي بلغت قبل نهائي بطولة أوروبا 2020 الصيف الحالي.



وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن القيمة الأولية للصفقة بلغت 22 مليون يورو، بالإضافة إلى خمسة ملايين اخرى مكافآت.



وقال أندرسن في بيان للنادي "أشعر بفخر كبير للانضمام إلى كريستال بالاس واللعب في أفضل دوري في العالم.



"لقد أكدت إدارة النادي والمدرب باتريك فييرا أنهم يقدرون قدراتي، ويثقون في شخصي ويريدون مني لعب دور مهم في الفريق".



وأندرسن رابع لاعب ينضم لكريستال بالاس خلال فترة الانتقالات الحالية بقيادة المدرب الجديد فييرا بعد مايكل أوليز وريمي ماثيوز ومارك جي.



وفي وقت سابق اليوم أعلن بالاس رحيل المدافع باتريك فان أنهولت في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده.