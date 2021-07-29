"شمسية واربع كراسي".. نجوم مسرح مصر في الساحل قريبا

يستعد الفنان محمد أسامه اوس أوس لخوض تجربة مسرحية جديدة بعنوان "شمسيه واربع كراسي"، على مسرح الساحل بطولة الفنان الكبير أشرف عبدالباقي، و محمد عبدالرحمن، توتا، محمد أنور والفنانة ميريهان حسين من إخراج أشرف عبد الباقي.



تعتبر تجربة مسرح الساحل هي التجربة المسرحية الثالثة للفنان محمد أسامه بعد تقديمه مسرح مصر مع مجموعة كبيره من النجوم التي قدمها أشرف عبدالباقي وتجربة "صباحية مباركه" مع الفنان علي ربيع.



ومن المقرر البدء في العرض على المسرح يوم الخميس 5 أغسطس على مسرح الساحل.



