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السفير الألماني: "أنا عاشق لمصر.. وستعود السياحة إليها أقوى"

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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قال السفير الألماني في القاهرة إنه من العاشقين لمصر، وقد زارها 5 مرات قبل توليه مهام منصبه كسفيراً لبلاده فيها، وخلالها قام برحلة نيلية (كروز) وزار العديد من المدن والمنتجعات السياحية المصرية منها طابا وشرم الشيخ والقاهرة، وسيعود مرة أخري لزيارة مصر ولكن كسائح هذه المرة بعد انتهاء فترة منصبه كسفير لبلاده بها.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور سيريل چان نون سفير دولة ألمانيا في القاهرة، بحفل توديعه، وقد أقيم الحفل بحديقة السفارة بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لألمانيا في جمهورية مصر العربية، وشهد الحفل وزير السياحة والآثار. 

وأشار السفير إلى علاقات التعاون المثمر والفعال بين البلدين في العديد من المجالات وخاصة في ظل العلاقات الثنائية الجيدة بين البلدين، مقدماً الشكر لوزير السياحة و الاثار على الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لاستعادة حركة السياحة إليها لمعدلاتها.

وأكد السفير على ثقته بأن الفترة المقبلة ستشهد عودة قوية لحركة السياحة الوافدة إلي مصر من جميع دول العالم بشكل عام ومن ألمانيا بشكل خاص لا سيما في ظل عشق وحب السائحين الألمان لمصر وخاصة لما تتمتع به من مقومات سياحية وأثرية فريدة ومتميزة.

كما وجه الشكر للسيد الوزير على حرص الوزارة على دعوته للمشاركة في الأحداث والفعاليات التي تنظمها الوزارة مثل المؤتمرات الخاصة بالاكتشافات الأثرية، وكذلك الزيارات العديدة للتعرف علي المقومات السياحية والأثرية للعديد من المدن والمحافظات المصرية كان آخرها الزيارة التي نظمتها الوزارة العام الماضي إلى مدينة شرم الشيخ بمناسبة الاحتفال بيوم السياحة العالمي والتي استمتع خلالها بالمقومات السياحية والأثرية المتنوعة للمدينة، بالإضافة إلى ماراثون الدراجات الهوائية الذي شارك فيه على هامش هذا الاحتفال.

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