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مستوى جديد تسجله أسعار المنازل في المملكة المتحدة في يونيو 2021

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 11:28 م
بوابة الفجر
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متوسط سعر المنزل في المملكة المتحدة في يونيو الماضي تجاوز 230 ألف جنيه، وهذا يعني ارتفاع بمقدار 5.4 % على أساس سنوي وفقا لموقع العقارات الشهير Zoopla.

الموقع توقع ارتفاع معدل نمو الأسعار إلى 6 % خلال الأشهر المقبلة قبل أن يتراجع بين 4 إلى 5 % في وقت لاحق.

وسجل الموقع انخفاضاً في الطلب في مطلع شهر يوليو، بسبب اقتراب موعد إنها تعليق رسوم الدمغة العقارية.

وأضاف موقع زوبلا أن الزيادة الحادة جاءت جراء انخفاض عدد المنازل المعروضة للبيع بنسبة 25 % في النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

وأوضح أيضاً أن الطلب على المنازل كان أكثر من ضعف ما كان عليه في السنوات التي سبقت الوباء وأن الطلب على منازل العائلات كان أكبر بشكل خاص مشيراً إلى فشل العرض في مواكبة الطلب في يناير الماضي.

وأشار الموقع إلى أن المزيد من التخفيف بشأن القيود المتعلقة بالسِفر الدولي سيؤدي إلى زيادة أقوى في الطلب.ِ

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