"ثروت المحلاوي" مديرًا لأمن الفيوم خلفًا لـ "المزين"





اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، الحركة العامة للتنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة 2021 عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة.وشهدت الحركة تعيين اللواء ثروت المحلاوى، مديرا لمديرية أمن الفيوم، خلفا للواء رمزى المزين، الذي تم بلوغه سن المعاش.وكان اللواء ثروت المحلاوى، مدير أمن الفيوم الجديد، شغل منصب حكمدار مديرية أمن الفيوم.وشهدت حركة تنقلات الداخلية 2021، الدفع بقيادات شابة لتولي مسؤولية حفظ الأمن، لتنفيذ السياسة الجديدة لوزارة الداخلية، والتي تعتمد على كوادر شبابية ذات خلفيات أمنية متطورة، ويتم الاعتماد على حاصلي الدورات التكنولوجية، تدعيمًا لسياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة في كافة قطاعاتها.وجدد وزير الداخلية، الثقة في حركة تنقلات الداخلية 2021 لكل من: اللواء عادل جعفر مساعد الوزير للأمن الوطني، واللواء محمد منصور مساعد الوزير لقطاع الأمن، واللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، واللواء أسعد الذكير مساعد الوزير لوسط الصعيد، كما شملت الحركة تجديد الثقة في اللواء محمود أبو عمرة مديرًا لأمن الإسكندرية."ثروت المحلاوى" مديرا لأمن الفيوم خلفا " للمزين".أعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، الحركة العامة للتنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة 2021 عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة.وشهدت الحركة تعيين اللواء ثروت المحلاوى، مديرا لمديرية أمن الفيوم، بدلا من اللواء رمزى المزين، الذي تم بلوغه سن المعاش.وكان اللواء ثروت المحلاوى، مدير أمن الفيوم الجديد، شغل منصب حكمدار مديرية أمن الفيوم.وشهدت حركة تنقلات الداخلية 2021، الدفع بقيادات شابة لتولي مسؤولية حفظ الأمن، لتنفيذ السياسة الجديدة لوزارة الداخلية، والتي تعتمد على كوادر شبابية ذات خلفيات أمنية متطورة، ويتم الاعتماد على حاصلي الدورات التكنولوجية، تدعيمًا لسياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة في كافة قطاعاتها.وجدد وزير الداخلية، الثقة في حركة تنقلات الداخلية 2021 لكل من: اللواء عادل جعفر مساعد الوزير للأمن الوطني، واللواء محمد منصور مساعد الوزير لقطاع الأمن، واللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، واللواء أسعد الذكير مساعد الوزير لوسط الصعيد، كما شملت الحركة تجديد الثقة في اللواء محمود أبو عمرة مديرًا لأمن الإسكندرية.