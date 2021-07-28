Advertisements

"ثروت المحلاوي" مديرًا لأمن الفيوم خلفًا لـ "المزين"

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 11:07 م
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements
اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، الحركة العامة للتنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة 2021 عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة.

وشهدت الحركة تعيين اللواء ثروت المحلاوى، مديرا لمديرية أمن الفيوم، خلفا للواء رمزى المزين، الذي تم بلوغه سن المعاش.

وكان اللواء ثروت المحلاوى، مدير أمن الفيوم الجديد، شغل منصب حكمدار مديرية أمن الفيوم.

وشهدت حركة تنقلات الداخلية 2021، الدفع بقيادات شابة لتولي مسؤولية حفظ الأمن، لتنفيذ السياسة الجديدة لوزارة الداخلية، والتي تعتمد على كوادر شبابية ذات خلفيات أمنية متطورة، ويتم الاعتماد على حاصلي الدورات التكنولوجية، تدعيمًا لسياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة في كافة قطاعاتها.


وجدد وزير الداخلية، الثقة في حركة تنقلات الداخلية 2021 لكل من: اللواء عادل جعفر مساعد الوزير للأمن الوطني، واللواء محمد منصور مساعد الوزير لقطاع الأمن، واللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، واللواء أسعد الذكير مساعد الوزير لوسط الصعيد، كما شملت الحركة تجديد الثقة في اللواء محمود أبو عمرة مديرًا لأمن الإسكندرية."ثروت المحلاوى" مديرا لأمن الفيوم خلفا " للمزين".

أعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، الحركة العامة للتنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة 2021 عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة.

وشهدت الحركة تعيين اللواء ثروت المحلاوى، مديرا لمديرية أمن الفيوم، بدلا من اللواء رمزى المزين، الذي تم بلوغه سن المعاش.

وكان اللواء ثروت المحلاوى، مدير أمن الفيوم الجديد، شغل منصب حكمدار مديرية أمن الفيوم.

وشهدت حركة تنقلات الداخلية 2021، الدفع بقيادات شابة لتولي مسؤولية حفظ الأمن، لتنفيذ السياسة الجديدة لوزارة الداخلية، والتي تعتمد على كوادر شبابية ذات خلفيات أمنية متطورة، ويتم الاعتماد على حاصلي الدورات التكنولوجية، تدعيمًا لسياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة في كافة قطاعاتها.


وجدد وزير الداخلية، الثقة في حركة تنقلات الداخلية 2021 لكل من: اللواء عادل جعفر مساعد الوزير للأمن الوطني، واللواء محمد منصور مساعد الوزير لقطاع الأمن، واللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، واللواء أسعد الذكير مساعد الوزير لوسط الصعيد، كما شملت الحركة تجديد الثقة في اللواء محمود أبو عمرة مديرًا لأمن الإسكندرية.

أخبار تهمك

عاجل - فلورنتينو بيريز يتخذ قرارًا ناريًا في ريال مدريد.. وعرض 7 لاعبين للبيع

منذ ساعة

قرار عاجل بشأن تأجيل الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

رسميا.. حركة ترقیات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية الموسم المقبل

منذ ساعتين و 45 دقيقة

قرار جديد من رئيس الوزراء بشأن أراضي البناء

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يقرر استبعاد نجم الزمالك لنهاية الموسم

منذ ساعة و نصف

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

منذ يوم

عاجل - آخر تطورات صفقة الأهلي من الدوري الإنجليزي

منذ ساعة

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي ضد أسوان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- أول تعليق من شوقي غريب بعد الفوز على أستراليا والتأهل لربع نهائي الأولمبياد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة كارثية تضرب نجم الأهلي السابق

منذ ساعتين و 41 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:54 م

عاجل.. إصابة كارثية تضرب نجم الأهلي السابق

عاجل.. كارتيرون يقرر استبعاد نجم الزمالك لنهاية الموسم

10:03 م

عاجل - فلورنتينو بيريز يتخذ قرارًا ناريًا في ريال مدريد.. وعرض 7 لاعبين للبيع

10:31 م

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

04:30 م

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي ضد أسوان

08:30 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان