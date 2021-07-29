شاهد.. ناقد رياضي: منتخب مصر لعب أمام أستراليا بمبدأ "نكون أو لا نكون"

أكد عصام سالم، الناقد الرياضي، أن مباراة منتخب مصر أمام أستراليا في أولمبياد طوكيو اليوم كان عنوانه «نكون أو لا نكون»، مضيفًا أن مصر تشهد يومًا مميزًا في تاريخ الرياضة بعد تحقيق إنجازات في أولمبياد طوكيو.





وأشار "سالم" خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، إلى أنه حرص أيضا على متابعة اللاعب عمر عصر، وذلك بعد وصوله إلى دور ربع النهائي في بطولة تنس الطاولة كأول لاعب عربي في التاريخ رغم خسارته.



