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"الري" تحذر من فيضان سيجتاح مصر: نراقبه بالأقمار الصناعية

الخميس 29/يوليو/2021 - 04:12 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل وزارة الري، إن فيضان نهر النيل ظاهرة سنوية تحدث في شهري أغسطس وسبتمبر، موضحًا أن المؤشرات تشير إلى أن فيضان هذا العام أعلى من المتوسط، رغم أنهم كانوا يتوقعون أنه سيكون متوسطًا.

وتابع "عبدالعظيم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر،: "نتابع بشكل دائم ومستمر للتعامل مع أي كمية مياه من هذا الفيضان".

وأضاف: "نتتبع قطرة المياه بداية من خروجها من منابعها إلى وصولها، ونتابع الفيضانات بالأقمار الصناعية"، متابعًا: "لدينا جاهزية للتعامل مع الفيضان، ولدينا برامج للتعامل مع الفيضان".

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