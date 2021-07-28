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سعيد يعفي رئيس مدير عام التلفزة الوطنية من مهامه

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 11:13 م
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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أصدر رئيس الجمهورية ابتونسية قيس سعيّد، اليوم الإربعاء 28 جويلية 2021، أمرا رئاسيا يقضي بإعفاء محمّد لسعد الداهش من مهامه.


وقد تم إعفاء الداهش من مهامه كرئيس مدير عام للتلفزة الوطنية التونسية، حيث قام بتكليف عواطف الدالي بتسيير مؤسسة التلفزة الوطنية مؤقتا.


ويذكر، بأن كلا من نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أميرة محمد ونائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، كانا قد أفادا بأنه تم منعهما من قبل القوات الأمنية والعسكرية من دخول مبنى مؤسسة التلفزة الوطنية.


وفي الإطار ذاته، كشفت أميرة محمد في تصريح للإذاعة الوطنية، عن أنها توصلت إلى معلومات من الصحفيين العاملين بالتلفزة الوطنية تفيد بمنع البرامج الحوارية.


ومن جهته، أوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني المقدم محمد زكري، أن عملية منع عدد من الضيوف من الدخول لم تكن من قبل العنصر العسكري، مشدداً على أنه لا يوجد أي عسكري إتصل برئيس مدير عام التلفزة و أعطاه تعليمات بعدم دخول أي ضيوف من خارج المؤسسة، كما ورد على لسانه.

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