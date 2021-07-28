أمريكا ترصد 25 مليون دولار مساعدات لدعم برنامج التطعيم ضد كورونا فى الهند

أعلن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، اليوم الأربعاء، تخصيص مساعدات مالية إضافية بقيمة 25 مليون دولار للهند؛ لدعم برنامج التطعيم ضد فيروس "كورونا".





وقال بلينكن - فى تصريحات عقب لقائه مع نظيره الهندى ونقلتها صحيفة "الهندوستان تايمز" - إن التمويل يهدف إلى مساعدة الهند فى إنقاذ الأرواح من خلال تعزيز الخدمات اللوجستية لتوريد اللقاحات فى جميع أنحاء الهند، وكذلك التعامل مع مشكلة المعلومات الخاطئة وتدريب المزيد من العاملين فى مجال الرعاية الصحية.





وشدد بلينكين، الذى يزور الهند حاليًا، على عزم البلدين على إنهاء جائحة كورونا، موضحًا أن التمويل الأخير يأتى من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بجانب أكثر من 200 مليون دولار مساعدات أعلنتها الحكومة الأمريكية لتجاوز جائحة كورونا.





من جانبه، قدم وزير الشؤون الخارجية الهندى سوبرامانيان جيشانكار، الشكر للإدارة الأمريكية على الدعم "الاستثنائي" واستجابتها لإبقاء توريد المواد الخام مفتوحة من أجل إنتاج اللقاحات فى الهند خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا.



