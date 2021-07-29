راغب علامة يطلق أغنيته "فوراً غرام"





أغنية "فورا غرام"، من كلمات تراث نمير وألحان علي سالم، وذلك بعدما تمّ تصويرها على طريقة الفيديو كليب بإخراج من فارس سخن في حين تولّى زياد نجّار مهمّة منتج منفّذ الكليب الجديد.



ويتحدث موضوع الكليب حول قصّة حبّ بين شاب وفتاة، في حين أطلّ علامة بمشاهد تجمعه بفرقته الموسيقيّة وهو يؤدّي الأغنية التي تقول كلماتها: “فورًا غرام… أحلى شي بالدنيا الحبّ”.



ويأتي هذا العمل بعد طول غياب للسوبر ستار عن إصدار الأعمال الفنيّة بسبب الأوضاع الصعبة التي يمرّ بها لبنان بفعل الأزمات المتلاحقة التي حلّت به في السنتيْن الأخيرتيْن.



هذا ويتحضّر علامة في المرحلة المقبلة لإطلاق الأعمال الغنائيّة التي حضّرها سابقًا، والتي كان من المفترض أن يصدرها خلال الفترة الماضية، ولكنّ الظروف التي فرضتها كورونا إضافة إلى الأزمة التي يمرّ بها لبنان أثنته عن ذلك، ومن المتوقّع أن تلاقي هذه الأعمال نجاحًا كبيرًا نظرًا لما تحتويه من جديد على صعيد الكلمات والألحان التي إختارها السوبر ستار بعناية ليمتع بها جمهوره من كلّ أنحاء العالم العربيّ.







طرح السوبر ستار راغب علامة أغنيته الجديدة “فورًا غرام”،وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".