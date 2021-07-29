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راغب علامة يطلق أغنيته "فوراً غرام"
الخميس 29/يوليو/2021 - 01:42 ص
منار داود
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طرح السوبر ستار راغب علامة أغنيته الجديدة “فورًا غرام”،وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
أغنية "فورا غرام"، من كلمات تراث نمير وألحان علي سالم، وذلك بعدما تمّ تصويرها على طريقة الفيديو كليب بإخراج من فارس سخن في حين تولّى زياد نجّار مهمّة منتج منفّذ الكليب الجديد.
ويتحدث موضوع الكليب حول قصّة حبّ بين شاب وفتاة، في حين أطلّ علامة بمشاهد تجمعه بفرقته الموسيقيّة وهو يؤدّي الأغنية التي تقول كلماتها: “فورًا غرام… أحلى شي بالدنيا الحبّ”.
ويأتي هذا العمل بعد طول غياب للسوبر ستار عن إصدار الأعمال الفنيّة بسبب الأوضاع الصعبة التي يمرّ بها لبنان بفعل الأزمات المتلاحقة التي حلّت به في السنتيْن الأخيرتيْن.
هذا ويتحضّر علامة في المرحلة المقبلة لإطلاق الأعمال الغنائيّة التي حضّرها سابقًا، والتي كان من المفترض أن يصدرها خلال الفترة الماضية، ولكنّ الظروف التي فرضتها كورونا إضافة إلى الأزمة التي يمرّ بها لبنان أثنته عن ذلك، ومن المتوقّع أن تلاقي هذه الأعمال نجاحًا كبيرًا نظرًا لما تحتويه من جديد على صعيد الكلمات والألحان التي إختارها السوبر ستار بعناية ليمتع بها جمهوره من كلّ أنحاء العالم العربيّ.
ويتحدث موضوع الكليب حول قصّة حبّ بين شاب وفتاة، في حين أطلّ علامة بمشاهد تجمعه بفرقته الموسيقيّة وهو يؤدّي الأغنية التي تقول كلماتها: “فورًا غرام… أحلى شي بالدنيا الحبّ”.
ويأتي هذا العمل بعد طول غياب للسوبر ستار عن إصدار الأعمال الفنيّة بسبب الأوضاع الصعبة التي يمرّ بها لبنان بفعل الأزمات المتلاحقة التي حلّت به في السنتيْن الأخيرتيْن.
هذا ويتحضّر علامة في المرحلة المقبلة لإطلاق الأعمال الغنائيّة التي حضّرها سابقًا، والتي كان من المفترض أن يصدرها خلال الفترة الماضية، ولكنّ الظروف التي فرضتها كورونا إضافة إلى الأزمة التي يمرّ بها لبنان أثنته عن ذلك، ومن المتوقّع أن تلاقي هذه الأعمال نجاحًا كبيرًا نظرًا لما تحتويه من جديد على صعيد الكلمات والألحان التي إختارها السوبر ستار بعناية ليمتع بها جمهوره من كلّ أنحاء العالم العربيّ.
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