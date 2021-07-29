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ياسر ريان بعد فوز المنتخب الأولمبي على أستراليا: "المعدن المصري ظهر"
الخميس 29/يوليو/2021 - 06:24 ص
شيماء حسن
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أشاد الكابتن ياسر ريان، اللاعب السابق للمنتخب المصري والنادي الأهلي، بأداء المنتخب الأوليمبي اليوم أمام نظيره الاسترالي بهدفين نظيفين ونجاحه في التأهل للدور ربع النهائي للقاء المنتخب البرازيلي يوم السبت المقبل.
وقال "ريان" في حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" اليوم الأربعاء: " تعادل منتخب مصر مع إسبانيا جاء بعد أداء جيد من اللاعبين".
وأشار إلى أن المدير الفني للمنتخب الاوليمبي شوقي غريب كان له رؤية في أول مباراتين في الاولمبيات، مستطردًا "المدير الفني بيبقى ليه رؤية تانية خالص على عكس الجمهور، وكان من المنتظر أن نقوم بالهجوم بشكل مثالي، ولكن الضغط كان كبير".
وتابع: "المعدن المصري ظهر في المواقف الصعبة، كنا فقدنا الامل، ولكن المنتخب قدم اليوم أداء مميز ورجولي، ورد على تصريحات المنتخب الاسترالي الذي كان ضامن تحقيق التعادل أو الفوز على المنتخب الذي كان ينظر له على انه آخر المجموعة".
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