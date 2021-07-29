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انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالقليوبية (صور)

الخميس 29/يوليو/2021 - 12:11 ص
الحادث
الحادث
محمد ضوه
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شهد طريق "القاهرة - الإسكندرية" المروري، حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالخضروات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت المهندسة أمل فوزي رئيس الوحدة المحلية لمدينة قها، بلاغًا يفيد بوقوع حادث على الطريق الزراعي بنطاق مدينه قها.

وانتقل فريق الأزمات بالوحدة وبحضور قوة من قسم شرطه قها، وتبيّن أن الحادث أسفر عن انقلاب عربة نصف نقل محملة بالخضروات، وجرى رفع آثار الحادث بواسطه معدات الحملة الميكانيكية بالوحدة، وتسيير حركه المرور، ولم يسفر الحادث عن وجود أي خسائر بشرية.
انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالقليوبية (صور)
انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالقليوبية (صور)
انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالقليوبية (صور)
انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالقليوبية (صور)
انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالقليوبية (صور)
انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالقليوبية (صور)
انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالقليوبية (صور)
انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالقليوبية (صور)
انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالقليوبية (صور)
انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالقليوبية (صور)

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حادث القليوبية الطريق الزراعي

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