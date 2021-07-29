انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالقليوبية (صور)

شهد طريق "القاهرة - الإسكندرية" المروري، حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالخضروات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





وتلقت المهندسة أمل فوزي رئيس الوحدة المحلية لمدينة قها، بلاغًا يفيد بوقوع حادث على الطريق الزراعي بنطاق مدينه قها.



