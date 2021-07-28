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الدخل السياحي للأردن يتراجع بنحو 60% في 5 أشهر

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 11:47 م
بوابة الفجر
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قال البنك المركزي الأردني الأربعاء 28 يوليو إن الدخل السياحي للبلاد انخفض 59.6% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي إلى 316.7 مليون دينار، أي نحو 446.6 مليون دولار، مقارنة مع 784 مليون في نفس الفترة من العام الماضي.

وأرجع البنك المركزي التراجع في الدخل إلى جائحة كورونا، والتي أثرت سلبًا على قطاع السياحة والسفر بسبب الإغلاقات والقيود التي فُرضت على حركة المسافرين.

ويذكر أن رصيد الدين العام المستحق على الأردن في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي قد ارتفع بنسبة 2% إلى 27.03 مليار دينار، أي نحو38.1 مليار دولار، مقارنة مع 26.49 مليار دينار في نهاية 2020.

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