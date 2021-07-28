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وزير الداخلية يجدد الثقة في قائد معسكر قوات أمن بنها

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 11:29 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ _ إيريني صفوت
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اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الحركة السنوية للتنقلات العامة لضباط وضابطات الشرطة، والتي تضمنت ترقية وتجديد الثقة في العقيد وليد صبحي، قائد  ورئيس معسكر قوات أمن بنها.

واعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الحركة السنوية للتنقلات العامة لضباط وضابطات الشرطة، وشهدت الحركة مفاجآت لأول مرة، وأرسل قطاع شؤون الضباط تفاصيل حركة التنقلات إلى مديريات الأمن لتنفيذها.

وكما شهدت الحركة، الدفع بقيادات شابة لتولي مسؤولية حفظ الأمن، لتنفيذ السياسة الجديدة لوزارة الداخلية التي تعتمد على كوادر شبابية ذات خلفيات أمنية متطورة، ويتم الاعتماد على الحاصلين على دورات تكنولوجية، تدعيمًا لسياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة في قطاعاتها كافة.

وشملت الحركة ترقيات عدد من الدفعات، حيث ستتم ترقية الدفعة 1996 و1997 لرتبة عميد، ودفعة 2001 و2002 لرتبة عقيد، ودفعة 2006 لرتبة المقدم، ودفعة 2011 لرتبة الرائد ورتبة ودفعة 2017 لرتبة النقيب

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