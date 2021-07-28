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مع مقربة احتفالات صوم العذراء..مدرس طقوس: العذراء لها 9 اعياد بالكنيسة

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 11:19 م
بوابة الفجر
خاص الفجر
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تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للاحتفال بصوم السيدة العذراء مريم، الذي يحل في السابع من أغسطس المُقبل، وحتى اليوم الثاني والعشرين من الشهر نفسه.

سوتير ابراهيم بطرس، مدرس علم الطقوس الكنسية، قال في تصريحات خاصة إن البعض يتيخيل إن صوم السيدة العذراء مريم هو المناسبة الوحيدة التي يحتفل بها الأقباط، محبة في والدة المسيح إلا أن هناك عدة أعياد يحتفل بها الأقباط للعذراء ولعل أبرزها

1-      التذكار الشهري يوم 21 من كل شهر قبطي مثل اليوم

2-      تذكار تقديم القديسة العذراء مريم الى الهيكل بأورشليم سن 3سنوات (3 كيهك)

3-      حبل حنة أم والدة الإله بالعذراء (13 كــيهك)

4-      نياحة والدة الاله القديسة مريم العذراء ( 21 طــوبة)

5-      تجلى العذراء بالزيتون ( 24 برمهات)

6-      ميلاد القديسة العذراء والدة الإله (1 بشــنس)

7-      تذكار اول كنيسة والدة الاله القديسة مريم العذراء بفيلبى (حالة الحديد) ( 21 بـؤونة)

8-       بشارة يواقيم بميلاد العذراء (7 مســرى)

9-       صعود جسد القديسة مريم العذراء (16 مســرى)

 

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