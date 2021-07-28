خطر جديد يُهدد انضمام نجم بيراميدز إلى الأهلي





كشف مسؤولو بيراميدز المصري حقيقة ما تردد حول وصول عرض رسمي من فريق دينامو زغرب الكرواتي للتعاقد مع إبراهيم عادل نجم المنتخب الوطني الأولمبي.





و أوضح المصدر أن نادي دينامو زغرب أبدى اهتمامه بضم إبراهيم عادل جناح الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





وتابع المصدر أن المدرب السابق لبيراميدز شاشيتش أوصى بانضمام إبراهيم عادل نجم الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز إلى دينامو زغرب الكرواتي.





وأتم المصدر أن هناك اتصالات للتفاوض مع دينامو زغرب، و لم يتم التوصل لأي اتفاق بشأن سعر معين لضم إبراهيم عادل جناح الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز.





يذكر أن الأهلي يسعي للحصول على خدمات إبراهيم عادل خلال فترة الانتقالات الصيفية.