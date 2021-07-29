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وضعوها في "الحضانة".. ماذا حدث لسيارة حمو بيكا في الإسكندرية؟
الخميس 29/يوليو/2021 - 02:44 ص
محمد رجب
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تحفظت إدارة مرور الإسكندرية، على سيارة مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، أثناء وقوفها على جانب الطريق بشارع فؤاد دائرة قسم شرطة العطارين.
تعود تفاصيل الواقعة، عند مرور النقيب شاهر قمرة بإدارة مرور الإسكندرية، حيث لاحظ وقوف إحدى السيارات بجانب الطريق بشارع فؤاد بمنطقة وسط البلد، وعلى الفور "كلبشها".
وحضر حمو بيكا، فطلب منه الضابط رخصة السيارة فأخبره بأنها ليست موجودة، فأوضح له الضابط أنه ارتكب مخالفة الوقوف بمكان غير مخصص للانتظار، وقيادة سيارة دون ترخيص فضلًا عن تفييم الزجاج وتغيير معالم السيارة وشكلها الجوهري.
وعلى الفور تم عرض الواقعة على اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، الذي وجه اللواء أمجد أنور، مدير إدارة المرور، بالتحفظ على السيارة، وإيداعها في مكان التحفظ على السيارات المخالفة "الحضانة"، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.
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