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كارتيرون يحسم مصير ثنائي الزمالك

الخميس 29/يوليو/2021 - 12:01 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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حسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موقف بعض اللاعبين الناشئين الذين كان تم تصعيدهم لصفوف فريق الكرة الأول بالنادي الأبيض خلال الموسم الجديد.

حيث يفضل كارتيرون خروج بعض الناشئين على سبيل الإعارة خلال الموسم الجديد، على رأسهم الثنائي أسامة فيصل وأحمد عيد.

وأكد كارتيرون، أن خروج الناشئين للإعارة في الموسم المقبل سيساعدهم على اكتساب الخبرات، خاصة أسامة فيصل الذي يحتاج لمزيد من الخبرات ليكون جدير بقيادة خط هجوم القلعة البيضاء مستقبلًا.

وصعد أسامة فيصل وأحمد عيد إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، على يد كارتيرون خلال فترة ولايته الأولى، وتألق الثنائي مع المدرب الفرنسي في الموسم الماضي.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره غزل المحلة، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

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كارتيرون الزمالك اسامة فيصل أحيد عيد

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