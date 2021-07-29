لاعبو البرازيل يسخرون من منتخب الأرجنتين

استغل الفريق الأوليمبي البرازيلي انتهاء مباراته أمام السعودية بفوزه بنتيجة 3-1 في منافسات دور المجموعات ببطولة كرة القدم، ضمن فعاليات أوليمبياد طوكيو 2020 مبكراً ليشاهد لقاء إسبانيا والأرجنتين، حيث تم إقصاء منافسهم التاريخي من البطولة عقب التعادل بواقع 1-1، ما قوبل باحتفال لاعبين مثل دوغلاس لويز ورينير جيسوس وريتشارليسون وماثيوس كونها.





ونشر دوغلاس على إنستغرام، صورة له مع عبارة "إلى اللقاء أشقاءنا" مع وجه تعبيري يلوح باليد تعبيراً عن الوداع، وهي نفس الإيماءة التي فعلها الأربعة في صورة كانوا يبتسمون فيه، ونشرها لاعب أستون فيلا بعد توديع الأرجنتين البطولة على يد اسبانيا.





وكان قائد المنتخب البرازيلي، داني ألفيس، توعد الأرجنتين في وقت سابق من المنطقة المختلطة حول ما إذا كان هناك مباراة محتملة ستجمعهم مع الأرجنتين في ربع النهائي، وهو ما لن يحدث أخيرا.





وقال ألفيس إن منتخب "السيليساو" سوف يثأر من "راقصي التانغو" بعد الخسارة التي تعرض لها في عقر دارهم في نهائي كوبا أمريكا التي أقيمت بالبرازيل قبل أيام.





واستغل أربعة من زملائه الفرصة للسخرية من منافسهم الأبدي بعد توديع البطولة على هذا النحو من الدور المجموعات.





وسيواجه المنتخب البرازيلي نظيره المصري في الدور ربع نهائي لمنافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) السبت المقبل، بينما تواجه إسبانيا منتخب كوت ديفوار في نفس الدور.



