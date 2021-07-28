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نشرة حوادث "الفجر".. تفاصيل حركة ترقیات ضباط الشرطة لعام 2021

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 11:38 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الأربعاء العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:
أعلنت وزارة الداخلية، حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021، مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها في كافة مجالات العمل الأمني، من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى، لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2021، وشملت الحركة تجديد الثقة للواء رجب عبد العال مديرًا لأمن الجيزة.

شهدت حركة تنقلات وزارة الداخلية، الإبقاء على اللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام.

أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق قرارًا بتعيين اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لقطاع شمال الصعيد، ضمن حركة التنقلات العامة التي أعتمدها وزير الداخلية، منذ قليل، لعام 2021.

أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق قرارًا بتعيين اللواء أحمد فاروق القرن مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدالتا، ضمن حركة التنقلات العامة التي أعتمدها وزير الداخلية، منذ قليل، لعام 2021.

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حركة ترقيات الضباط ترقيات الضباط اللواء أحمد فاروق القرن

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