Advertisements

أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 29-7-2021

الخميس 29/يوليو/2021 - 12:11 ص
أسعار الدولار
أسعار الدولار
Advertisements
استقرت أسعار الدولار في البنوك ببداية التعاملات اليوم الخميس، وسجلت العملة الأمريكية في البنك الأهلى المصري وبنك مصر  15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وفي البنوك الخاصة.

استقر سعر الدولار في البنك التجارى الدولي واتش اس بي سي وبنك بلوم وكريدي اجريكول، ليسجل 15.64 جنيه للشراء،و15.74 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار في "وفا التجارى بنك " 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الأجنبية الرئيسية الأخرى، سجلت العملة الأوروبية الموحدة اليورو، تراجعا أمام الجنيه، ففى بنك مصر والبنك الأهلي سجلت العملة تراجعا بقيمة 6 قروش لتسجل 18.36 جنيه للشراء،و18.52جنيه للبيع.

وفي البنك التجارى الدولي، تراجعت العملة الأوروبية بقيمة 6 قروش لتسجل 18.38 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية، ظل الريال السعودي محتفظا بهدوئه لما كان عليه قبل العيد في بنكي الأهلى المصرى وبنك مصر ليسجل 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وعزز النمو المتواصل لاحتياطي النقد الأجنبي لمصر استقرار سوق النقد وسعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر صرف الدولار اليوم في مصر لحظة بلحظة سعر العملات اليوم سعر العملات سعر الدولار مقابل اليورو سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار بنك مصر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري سعر الدولار اليوم فى مصر فى شركات الصرافه سعر الدولار اليوم فى مصر سعر الدولار اليوم سعر الدولار الكندي سعر الدولار البنك الاهلي الاجنبية

أخبار تهمك

خطر جديد يُهدد انضمام نجم بيراميدز إلى الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

بعد ساعات من توليه المنصب.. مساعد مدير أمن الإسكندرية: سنفرض الانضباط

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي ضد أسوان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- أول تعليق من شوقي غريب بعد الفوز على أستراليا والتأهل لربع نهائي الأولمبياد

منذ حوالي 10 ساعات

رسميا.. حركة ترقیات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - آخر تطورات صفقة الأهلي من الدوري الإنجليزي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كارتيرون يقرر استبعاد نجم الزمالك لنهاية الموسم

منذ ساعتين و 50 دقيقة

السن القانوني يمنع أشرف زكي من الاستمرار في أكاديمية الفنون.. تفاصيل

منذ 38 دقيقة

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية الموسم المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - فلورنتينو بيريز يتخذ قرارًا ناريًا في ريال مدريد.. وعرض 7 لاعبين للبيع

منذ ساعتين و 22 دقيقة

قرار جديد من رئيس الوزراء بشأن أراضي البناء

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل بشأن تأجيل الدوري المصري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة كارثية تضرب نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

أسعار الدولار بالبنوك تواصل التراجع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الدولار في البنوك اليوم الإثنين 12-7-2021

أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 13-7-2021

تراجع كبير في سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 14-7-2021

أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 15-7-2021

أسعار الدولار اليوم الخميس في مستهل تعاملات اليم الخميس 15-7-2021

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:54 م

عاجل.. إصابة كارثية تضرب نجم الأهلي السابق

عاجل - فلورنتينو بيريز يتخذ قرارًا ناريًا في ريال مدريد.. وعرض 7 لاعبين للبيع

10:31 م

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

04:30 م

عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

05:01 م

عاجل.. كارتيرون يقرر استبعاد نجم الزمالك لنهاية الموسم

10:03 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان