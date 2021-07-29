بعد ساعات من توليه المنصب.. مساعد مدير أمن الإسكندرية: سنفرض الانضباط

عبر اللواء خالد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر، عن سعادته بتوليه منصبه الجديد مساعدًا لمدير أمن الإسكندرية، وذلك ضمن حركة ترقیات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021.





وقال عبدالهادي في تصريحات لـ"الفجر"، أنه سوف يصل الإسكندرية خلال يومين للبدء في ممارسة عمله، مشيرًا إلى أنه سوف يبذل كل الجهد لفرض الأمن في الشارع السكندري.





جدير بالذكر أنه فى إطار تطویر آلیات العمل الشرطى لمواجھة التحدیات الأمنیة الراھنة وكافة صور وأشكال الجریمة فقد جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضبتط الشرطة 2021 بتصعید العناصر الشابة للاستفادة بھا فى كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقیات الرتب العلیا والوسطى لإعداد جیل جدید من القیادات الشابة كنواة للقیادة الشرطیة المستقبلیة.





وفى ھذا الصدد جاءت أبرز مؤشرات الحركة على النحو التالي:

لواء معتز توفیق مساعد الوزیر لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غیر المرخصة.

لواء أشرف ربیع مساعد الوزیر لمنطقة سیناء.

لواء عصام عثمان مساعد الوزیر لمنطقة جنوب الصعید.

لواء ناصر حریز مساعد الوزیر لمنطقة القناة.

لواء أحمد فاروق القرن مساعد الوزیر لمنطقة شرق الدلتا.

لواء محمود خلیل مساعد الوزیر لمنطقة شمال الصعید.

لواء رفعت نصار مساعد الوزیر لمنطقة البحر الأحمر.

لواء أسعد الذكیر مساعد الوزیر لمنطقة وسط الصعید.

لواء خالد العزب مساعد الوزیر لمنطقة وسط الدلتا.

لواء حسن عبدالواحد مساعد الوزیر لقطاع الأمن الإقتصادى.

لواء علاء فاروق مساعد الوزیر لقطاع المرور والحمایة المدنیة.

لواء سعید النجار مساعد الوزیر لقطاع الخدمات الطبیة.

لواء دكتور علاء عبدالمعطى مساعد الوزیر لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجریمة المنظمة.

لواء محسن شعبان مدیر أمن القلیوبیة.

لواء دكتور عمر السویفى مدیر أمن أسیوط.

لواء محمد والى مدیر أمن الشرقیة.

لواء منصور أحمد جمال الدین مدیر أمن الإسماعیلیة.

لواء دكتور أحمد السولیه مدیر الإدارة العامة للشئون القانونیة.

لواء بھى الدین زغلول - مدیر الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.

لواء ھشام سلیم مدیر أمن أسوان.

لواء محمد حسان مدیر أمن المنیا.

لواء محمد شرباش مدیر أمن سوھاج.

لواء السید سلطان مدیر أمن الدقھلیة.

لواء شریف رؤوف مدیر أمن جنوب سیناء.

لواء محى سلامة مدیر أمن البحر الأحمر.

لواء ھشام السید فكرى مدیر الإدارة العامة لحمایة الآداب.

لواء دكتور ولید الوكیل مدیر الإدارة العامة لأندیة وفنادق الشرطة.

لواء مؤمن الساعدى مدیر الإدارة العامة للمرور.

لواء ضیاء الدین بیومى مدیر الإدارة العامة لمكافحة الھجرة غیر الشرعیة والإتجار بالبشر.