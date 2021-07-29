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مواطن لـ شريف عامر: "فلوسي ومستنداتي اتحرقت بدون سبب"

الخميس 29/يوليو/2021 - 07:46 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
أمنية فوزي
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كشف إسماعيل محمد، صاحب المنزل الذي شهد احتراق الأموال والمستندات بدون سبب، تفاصيل الواقعة، قائلًا إنه وضع أموال جهاز ابنة شقيقه في الدولاب، وبعد ثلاثة أيام وجد الأموال والمستندات محترقين دونًا عن باقي الدولاب.

وأكد "محمد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر، أن الغرفة لا يدخلها أحد ولا يوجد أي كهرباء خلف الدولاب، لافتًا إلى أن المبلغ 80 ألف جنيه.

وأضاف أنها ليست المرة الأولى، بل الخامسة، حيث يتم احتراق المنزل من تلقاء نفسه بدون سبب، ووالده توفى لهذا السبب، لافتًا إلى أنهم تقدموا ببلاغ للشرطة، وتقوم حاليًا بالتحقيق في الواقعة.

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شريف عامر بوابة الفجر الفجر

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