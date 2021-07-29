بالفيديو.. طرح البرومو الرسمي لأغنية روبي "أمك وأبوك"

طرح منذ قليل المنتج محمد رشيدي البرومو الرسمي لأغنية "أمك وأبوك"، للفنانة "روبي" والتي تكون ضمن ميني ألبوم "على سهوه" الذي يقوم بانتاجه لصيف 2021.



"أمك وأبوك" من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل وإنتاج محمد رشيدي RPMUSIC وميكس وماستر ماهر صلاح ويتم طرح الاغنيه للجمهور يوم ٢ اغسطس القادم علي جميع وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونيى.



"أمك وأبوك" أول أغنية يتم طرحها ضمن ميني ألبوم لصيف 2021 ويضم الالبوم خمس أغاني يتم طرحهم على فترات خلال الفتره القادمة.

