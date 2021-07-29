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شديد الحرارة.. تعرف على تفاصيل طقس الخميس

الخميس 29/يوليو/2021 - 01:29 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 29 يوليو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت توقعات حالة الطقس كالآتي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس حار رطب على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (2:4) درجات.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

الظواهر الجوية:
- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
- نشاط رياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مما يقل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر الأحمر (2: 2.5 متر).
شديد الحرارة.. تعرف على تفاصيل طقس الخميس
شديد الحرارة.. تعرف على تفاصيل طقس الخميس

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