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مصدر كنسي: بعض الكنائس لن تقيم نهضات للعذراء وستكتفي بالقداسات

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 11:54 م
بوابة الفجر
خاص الفجر
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تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للاحتفال بصوم السيدة العذراء مريم، الذي يحل في السابع من أغسطس المُقبل، وحتى اليوم الثاني والعشرين من الشهر نفسه.

مصدر كنسي مُطلع، قال في تصريحات خاصة، إن بعض كنائس مصر في الوجهين البحري والقبلي، لن تقوم بعمل نهضات كنسية بحسب ما هو معتاد في الكنائس بشكل سنوي، بل ستقوم بدمج القداسات الصباحية مع تماجيد وزفة السيدة العذراء مريم وتطييب اجساد ورفات القديسين، لتلقي العظة الخاصة بالنهضة في القداس الالهي.

واشار المصدر إلى أن ذلك حرصا على عدم التسبب في انتشار فيروس كورونا، مع التأميد على ان تلك الكنائس ستكتفي بالقداسات فقط.

وعن ابرز تلك الكنائس فقال إن أبرزها تلك الكنائس إيبارشية جرجا الخاصعة لتدبير نيافة الحبر الجليل الانبا مرقوريوس، بالاضافة الى ايبارشية دمياط وكفر الشيخ والبراري والتي تخضع لتدبير نيافة الحبر الجليل الانبا ماركوس.

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