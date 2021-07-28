خادمة من المهجر: نهضات العذراء ستتم بعدة لغات في الاماكن السياحية داخل مصر وخارجها

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للاحتفال بصوم السيدة العذراء مريم، الذي يحل في السابع من أغسطس المُقبل، وحتى اليوم الثاني والعشرين من الشهر نفسه.

وقالت السير انطونيا من الكنيسة القبطية الارثوذكسية، في بلاد المهجر، إن هناك عملية تبادل لغات ستتم بين الكنائس القبطية الارثوذكسية في مصر والمهجر، فعلى سبيل المثال ستقوم الكنائس في الاماكن السياحية بعمل نهضات العذراء باللغات الانجليزية والفرنسية والايطالية والاسبانية والروسية، يضاف الى ذلك عمل نهضات في بلاد المهجر باللغات العربية.

واشارت الى ان الامر ذاته سيتم تطبيقه على القداسات الالهية، فبدأت كنائس الغردقة على سبيل المثال الخاصة لتدبير نيافة الحبر الجليل الانبا ايلاريون بعمل قداسات باللغات الانجليزية والروسية والفرنسية للسياح.