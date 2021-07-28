Advertisements

المرتل ابانوب سعيد: لحن خين افران هو اشهر لحن يقال في نهضة العذراء والقديسين

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 11:57 م
بوابة الفجر
خاص الفجر
Advertisements

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للاحتفال بصوم السيدة العذراء مريم، الذي يحل في السابع من أغسطس المُقبل، وحتى اليوم الثاني والعشرين من الشهر نفسه.

المرتل ابانوب سعيد، قال في تصريحات خاصة ان شمامسة الكنيسة يبدؤون في الاستعداد لنهضة السيدة العذراء من شهر يوليو وذلك بمراجعة الطقوس والحان التماجيد والزفة التي يقوم بها رعاة وشمامسة الكنيسة.

ولعل أبرز لحن من الحان تلك الفترة بحسب المرتل ابانوب سعيد، هو لحن خين افران، والذي تقول كلماته المكتوبة باللعة القبطية: " خين إفران إم إفيوت نيم إبشيري نيم بي إبنيفما إثؤواب تي إترياس إثؤواب إن أومو سيوس (أكسيا)3 تي آجيا ماريا تي بارثينوس أكسيوس".

وعن ترجمة تلك الكلمات فقال إنها تعني: "بسم الآب والابن والروح القدس الثالوث المقدس المساوي، مستحقة ايتها القديسة مريم العذراء".

 

أخبار تهمك

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي ضد أسوان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 8 ساعات

قرار جديد من رئيس الوزراء بشأن أراضي البناء

منذ حوالي 7 ساعات

السن القانوني يمنع أشرف زكي من الاستمرار في أكاديمية الفنون.. تفاصيل

منذ 38 دقيقة

قرار عاجل بشأن تأجيل الدوري المصري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية الموسم المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- أول تعليق من شوقي غريب بعد الفوز على أستراليا والتأهل لربع نهائي الأولمبياد

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إصابة كارثية تضرب نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 4 ساعات

خطر جديد يُهدد انضمام نجم بيراميدز إلى الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

بعد ساعات من توليه المنصب.. مساعد مدير أمن الإسكندرية: سنفرض الانضباط

منذ ساعة الا ربع

رسميا.. حركة ترقیات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. كارتيرون يقرر استبعاد نجم الزمالك لنهاية الموسم

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل - آخر تطورات صفقة الأهلي من الدوري الإنجليزي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل - فلورنتينو بيريز يتخذ قرارًا ناريًا في ريال مدريد.. وعرض 7 لاعبين للبيع

منذ ساعتين و 22 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:54 م

عاجل.. إصابة كارثية تضرب نجم الأهلي السابق

عاجل - فلورنتينو بيريز يتخذ قرارًا ناريًا في ريال مدريد.. وعرض 7 لاعبين للبيع

10:31 م

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

04:30 م

عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

05:01 م

عاجل.. كارتيرون يقرر استبعاد نجم الزمالك لنهاية الموسم

10:03 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان