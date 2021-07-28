المرتل ابانوب سعيد: لحن خين افران هو اشهر لحن يقال في نهضة العذراء والقديسين

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للاحتفال بصوم السيدة العذراء مريم، الذي يحل في السابع من أغسطس المُقبل، وحتى اليوم الثاني والعشرين من الشهر نفسه.

المرتل ابانوب سعيد، قال في تصريحات خاصة ان شمامسة الكنيسة يبدؤون في الاستعداد لنهضة السيدة العذراء من شهر يوليو وذلك بمراجعة الطقوس والحان التماجيد والزفة التي يقوم بها رعاة وشمامسة الكنيسة.

ولعل أبرز لحن من الحان تلك الفترة بحسب المرتل ابانوب سعيد، هو لحن خين افران، والذي تقول كلماته المكتوبة باللعة القبطية: " خين إفران إم إفيوت نيم إبشيري نيم بي إبنيفما إثؤواب تي إترياس إثؤواب إن أومو سيوس (أكسيا)3 تي آجيا ماريا تي بارثينوس أكسيوس".

وعن ترجمة تلك الكلمات فقال إنها تعني: "بسم الآب والابن والروح القدس الثالوث المقدس المساوي، مستحقة ايتها القديسة مريم العذراء".