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مقتل طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 11:56 م
بوابة الفجر
وكالات
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 اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل طفل فلسطيني بعد إصابته الأربعاء برصاص جنود اسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.

 

وأعلنت الوزارة بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية مقتل الطفل محمد مؤيد العلامي (12 عامًا) في بلدة بيت أمر شمال غربي الخليل، وقالت الوزارة في بيان إنه أصيب بجروح خطيرة في الصدر أثناء وجوده في سيارة مع والده.

 

قُتل فلسطيني يبلغ من العمر 41 عامًا في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء بنيران إسرائيلية عند مدخل بلدة بيتا في الضفة الغربية المحتلة التي كانت مسرحًا لاشتباكات بين المتظاهرين والقوات الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة، وفقًا لمسؤولين فلسطينيين.

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