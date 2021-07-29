شاهد.. مبروك عطية: "إحنا فشلة في الخطاب الديني"

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، تعليقا على الخلافات الأسرية التي تؤدي لقتل أحد الزوجين للآخر: "إحنا فشلة في الخطاب الديني، إحنا قولنا لو كان السجود لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها".





وتابع "عطية"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر: "لو كان رضا الزوج من رضا ربنا ماكنش ربنا شرع الطلاق".



