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شاهد.. مبروك عطية: "إحنا فشلة في الخطاب الديني"
الخميس 29/يوليو/2021 - 05:24 ص
أمنية فوزي
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قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، تعليقا على الخلافات الأسرية التي تؤدي لقتل أحد الزوجين للآخر: "إحنا فشلة في الخطاب الديني، إحنا قولنا لو كان السجود لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها".
وتابع "عطية"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر: "لو كان رضا الزوج من رضا ربنا ماكنش ربنا شرع الطلاق".
وأضاف: "الله شرع الطلاق حتى لا نرى جرائم داخل الأسرة"، معلقًا: "الدنيا في وادي والخطاب الديني في وادي"، لافتًا إلى أن النظر إلى أوضاع الآخرين أحد أسباب التفكك الأسري.
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