موسيماني يجري تعديل على تشكيل الأهلي الأساسي أمام أسوان

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة أسوان المقرر لها اليوم الخميس ببطولة الدوري الممتاز على ملعب بتروسبورت.









وقال عضو بالجهاز الفني في تصريحات خاصة للفجر الرياضي ، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء سيبدأ مباراة اليوم بتشكيل يضم كلا من:





علي لطفي في حراسة المرمى





خط الدفاع، رامي ربيعة وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول

خط الوسط، ديانج والسولية وأفشة





خط الهجوم، كهربا وأجاي والكونغولي والتر بواليا.









وأضاف، أن هناك اتجاه داخل الجهاز الفني لإراحة بدر بانون والاعتماد على ياسر إبراهيم بجوار أيمن أشرف في خط الدفاع، لكن المدرب الجنوب أفريقي استقر بشكل كبير على الدفع باللاعب المغربي من بداية المباراة.







