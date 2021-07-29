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الإتحاد الإيطالي يفرض التطعيم الإجباري

الخميس 29/يوليو/2021 - 12:04 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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ذكرت تقارير صحفية عالمية أن الإتحاد الإيطالي لكرة القدم اتخذ خطوة جادة بشأن الحد من تدعيات وباء فيروس كورونا المستجد قبل انطلاق الموسم المقبل.

وأكد موقع جول العالمي أن الإتحاد الإيطالي لكرة القدم قرر فرضّ التطعيم الإجباري على كل اللاعبين والإداريين المشاركين في البطولة.

وأوضح الموقع العالمي أن هذا القرار يأتي من أجل الحد من إنتشار الفيروس المميت الذي أثر كثيراً على جميع قطاعات الحياة اليومية بما فيها كرة القدم منذ شهر مارس في العام الماضي.

وأشار الموقع العالمي إلى أن الدوري الإيطالي سينطلق يوم 22 أغسطس المقبل على أن يستمر حتى 22 مايو 2022.

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